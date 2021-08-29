Спасателей и военнослужащих Жамбылской области посмертно представили к госнаградам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о награждении государственными наградами сотрудников МЧС РК, войсковой части, военной прокуратуры за мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации пожара в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указы О награждении государственными наградами Республики Казахстан

29 августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, наградить:

орденом «Айбын» І степени

Капезова Армана Куанышевича (посмертно) – военного прокурора Южного региона Главной военной прокуратуры

Микропуло Александра Николаевича (посмертно) – оперативного дежурного (заместителя руководителя тушения пожара) дежурной службы пожаротушения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

орденом «Айбын» ІІІ степени

Далибаева Уразбека Дайраевича (посмертно) – стрелка команды ведомственной охраны воинской части №28349 Министерства обороны

Жанбулатова Руслана Журсинбаевича (посмертно) – специалиста (пожарного спасателя) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны

Мешінбай Марат Сайлауұлы (посмертно) – специалиста (механика-водителя) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны

Надирбекова Еркина Ерикбаевича (посмертно) – начальника подразделения (начальника команды) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны

Сандыбаев Елдос Қадырбайұлы (посмертно) – старшего пожарного-спасателя пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Тимирбулатова Арнура Сериковича (посмертно) – пожарного-спасателя пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Торебекова Танирбергена Кудайбергеновича (посмертно) – старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 29 августа № 647

Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате, по последним данным, 13 человек погибли, 98 пострадали.

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