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    Спасателей и военнослужащих Жамбылской области посмертно представили к госнаградам

    29 Августа 2021, 08:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о награждении государственными наградами сотрудников МЧС РК, войсковой части, военной прокуратуры за мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации пожара в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указы О награждении государственными наградами Республики Казахстан

    29 августа 2021 года

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, наградить:

    орденом «Айбын» І степени

    Капезова Армана Куанышевича (посмертно) – военного прокурора Южного региона Главной военной прокуратуры

    Микропуло Александра Николаевича (посмертно) – оперативного дежурного (заместителя руководителя тушения пожара) дежурной службы пожаротушения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

    орденом «Айбын» ІІІ степени

    Далибаева Уразбека Дайраевича (посмертно) – стрелка команды ведомственной охраны воинской части №28349 Министерства обороны

    Жанбулатова Руслана Журсинбаевича (посмертно) – специалиста (пожарного спасателя) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны

    Мешінбай Марат Сайлауұлы (посмертно) – специалиста (механика-водителя) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны

    Надирбекова Еркина Ерикбаевича (посмертно) – начальника подразделения (начальника команды) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны

    Сандыбаев Елдос Қадырбайұлы (посмертно) – старшего пожарного-спасателя пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

    Тимирбулатова Арнура Сериковича (посмертно) – пожарного-спасателя пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

    Торебекова Танирбергена Кудайбергеновича (посмертно) – старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 29 августа № 647

    Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате, по последним данным, 13 человек погибли, 98 пострадали.

    Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев. На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

    К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    27 августа Глава государства провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию. Ущерб от происшествия оценит правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи со взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Жамбылская область Армия МЧС Взрывы в Жамбылской области
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