Спасателей и спецтехнику отправят в паводкоопасные районы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области прошел смотр сил и средств, предназначенных для оперативного реагирования при возникновении паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, в департаменте создали семь основных группировок. В их составе 160 человек и 32 единицы специальной техники. Группировки заранее отправят на наиболее опасные участки в районах области. В каждой имеются плавательные средства, водооткачивающая техника, необходимый шанцевый инструмент. Личный состав обеспечили комбинезонами и спасательными жилетами.

Группировки будут проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации угроз весеннего периода, мониторинг за водными акваториями области, в том числе малыми реками Айыртауского и им. Г.Мусрепова районов. В случае необходимости будут дробить лед, чтобы устранить ледяные заторы и зажоры, проводить эвакуационные мероприятия, откачку воды.

Напомним, по прогнозам синоптиков, апрель в Северо-Казахстанской области будет отличаться перепадами температуры. В отдельные дни столбик термометра может подняться до плюс 18 градусов. Подъем уровня воды в малых реках ожидают уже в первой декаде месяца.



