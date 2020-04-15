Спасательные подразделения Жамбылской области готовы к паводкам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области проверили готовность к паводковой ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по ЧС.

Отметим, что в Жамбылской области ведется постоянный контроль за состоянием и наполнением водохранилищ, гидроузлов. Разработаны графики режима работы крупных водохранилищ. Расходы воды по рекам в данное время не превышают среднемноголетних значений, в крупных водохранилищах имеется резерв объема. Для раннего оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций на плотине Кировского водохранилища, расположенного на территории Кыргызской Республики, для взаимного оповещения органов госуправления, решены все технические вопросы.

Для Жамбылской области паводки характерны в период со второй декады февраля по апрель, пояснили в пресс-службе ведомства. При этом формирование значительных зон затопления возможно при выходе воды за пределы пойм рек Шу, Талас и Аса. Специалисты не исключают прохождение локальных грязеселевых потоков по рекам Каракунуз, Ргайты, Аспара, Мерке, Каракистак, Каинды, Аксай и Коксай в пяти предгорных районах (Жуалынский, Меркенский, Рыскуловский, Кордайский, Таласский).

«Нынешняя зима в нашем регионе выдалась малоснежной, но специалисты департамента по ЧС не теряют бдительности и проводят все необходимые мероприятия, - рассказала главный специалист ДЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева. - Для предупреждения и оперативного реагирования на паводковую ситуацию в области произведена корректировка сил и средств служб гражданской защиты области, привлекаемых в случае угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним периодом. Проверена готовность сил и средств службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области к реагированию паводковой ситуации на территории Республики Казахстан».

В ведомстве подчеркнули, что при необходимости, силы и средства ДЧС Жамбылской области готовы оказать помощь в борьбе с весенними ЧС другим регионам страны. Для выдвижения в другие области приведены в готовность 26 человек и шесть единпиц техники со специальным снаряжением и плавсредствами. Для безопасности личного состава при проведении аварийно-спасательных работ руководством департамента проведен инструктаж.

«В рамках республиканского командно-штабного учения «Коктем» проведены тактико-специальные учения с привлечением всех заинтересованных органов. Для защиты населенных пунктов, объектов хозяйствования и населения в области реализуются мероприятия по регулированию водных объектов, поддержанию безопасного уровня воды в них, повышению устойчивости водохранилищ и гидроузлов. Разработаны графики режима работы крупных водохранилищ (Кировского, Тасоткельского, Терс-Ащибулакского), осуществляется контроль за их наполнением», - говорит спикер.

Как рассказали в ДЧС области, 14 апреля для совершенствования и повышения уровня реагирования, в целях отработки совместных действий «Казавиаспас» и спасательными подразделениями ДЧС области произведён учебно-тренировочный полет.

«По легенде, на территории Рыскуловского района образовались склоновые стоки, вследствие чего подтоплено несколько сел и участков автомобильных дорог, причем проходимость дорог для легковой и грузовой техники не возможна. Из-за подтопления произошло обрушение стен кошары, построенной из саманного кирпича, имеется двое пострадавших. Для их поиска и спасения на место происшествия вертолетом доставлены поисково-спасательная и кинологическая группы. На месте кинологический расчет провёл поисковые работы пострадавших, спасательная группа извлекла их из-под завала, оказала первую медицинскую помощь и передала экипажу вертолёта для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение», - рассказали о прошедшей учебной тренировке в ДЧС Жамбылской области.

Отметим, что на территории области создано около двухсот группировок сил и средств спасательных подразделений, обученных действовать в условиях паводка.