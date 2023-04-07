Спасательную технику на период ледохода подготовили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели обеспокоены выходом на лед любителей рыбной ловли. В регионе активно проводят профилактическую работу и подготовили технику, которая может понадобиться для спасения жизни людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления гражданской обороны Марат Муратов, что для предупреждения гибели людей на воде весной и в период ледохода разработали план мероприятий.

«Подготовлена и обслужена оперативно-спасательная техника, плавательные средства, водолазное снаряжение и оборудование. В том числе лодки, гидрокостюмы, дыхательные аппараты, спасательные жилеты и круги. Сотрудники департамента проводят совместно с полицейскими, инспекцией транспортного контроля, волонтерскими организациями рейды. Населению раздают памятки и брошюры, беседуют. Организовано взаимодействие с областным управлением образования. Путем рассылки в WatsApp-группы общеобразовательных учреждений области памяток по предупреждению гибели людей и возможных ЧС на воде», - сказал М.Муратов.

Он напомнил, что передвижение на льду толщиной менее семи см опасно. Выходить на лед и рыбачить следует при толщине льда не менее 10-13 см. Необходимо приобрести спасательный жилет, желательно яркого цвета, и не забывать его на берегу водоема или в машине. Категорически запрещено употреблять алкоголь.

«Предупреждайте родных и близких о том, где будете проводить свой досуг. Помните об этих простых мерах предосторожности на воде, и тогда рыбалка не перерастет в чрезвычайную ситуацию», - добавил М.Муратов.



