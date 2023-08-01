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    Спас тонущего ребенка сотрудник ДЧС ВКО

    1 Августа 2023, 22:32

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - Заместитель начальника пожарной части №20 поселка Октябрьский «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС ВКО Еламан Нукушев в свободное от службы время случайно оказался рядом, когда произошел несчастный случай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В районе Бухтарминского водохранилища Еламан услышал крики людей. Как оказалось, 13- летний мальчик играл с другими детьми в воде, когда поднявшаяся волна захватила ребенка и не дала ему выбраться на берег. Находившиеся рядом люди не умели плавать и начали громко звать на помощь. Еламан, не раздумывая, бросился в воду и, добравшись до тонущего, спас его.

    По словам родственников, мальчик приехал отдыхать из города Семей, его зовут Елжан. Информацию о подвиге героя и душевные слова благодарности в социальных сетях разместили близкие мальчика.

    Еламан Нукушев в органах гражданской защиты с 2014 года, окончил Академию Гражданской защиты имени Малика Габдуллина. С детства хотел быть в рядах пожарных и спасателей. Сейчас он обеспечивает безопасность в поселке Октябрьский и участвует в тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это уже второй случай спасения в его жизни. Первый был при пожаре, произошедшем в 2022 году в поселке Октябрьский, когда он спас пожилую женщину.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Восточно-Казахстанская область Происшествия ДЧС Спасение
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