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    Спартакиада для людей с ограниченными физическими возможностями прошла в Таразе

    9 Октября 2022, 22:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Спартакиаду для горожан с ограниченными физическими возможностями провели в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во Дворце спорта «Тараз – Арена» имени олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова была проведена спартакиада, посвященная Дню граждан с ограниченными физическими возможностями Республики Казахстан. В программе спортивных состязаний - легкоатлетический бег, дартс, шахматы, тогызкумалак. Более 120 человек стали участниками спартакиады», - сообщила руководитель отдела физической культуры и спорта города Тараза Оксана Борисюк.

    Победители и призеры были награждены дипломами, медалями и памятными призами.

    В рамках праздника аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов вручил ключи от служебных автомобилей сотрудникам пяти психолого-медико-педагогических консультаций - областной, кордайской, меркенской, таласской и шуской. Торжественная церемония прошла в центре поддержки детей с расстройствами аутистического спектра «Асыл Мирас».

    Как сообщалось ранее, в традиционном в честь Дня города легкоатлетическом кроссе «Тараз – спортивный город» принимали участие и жители города с ограниченными физическими возможностями. В спортивных забегах приняли участие представители разных возрастов и категорий граждан. В легкоатлетическом кроссе «Тараз – спортивный город» участвовала паралимпийская чемпионка, рекордсменка, мастер спорта Республики Казахстан международного класса по плаванию Зульфия Габидуллина.

    По данным акимата Тараза, охват систематическими занятиями физкультурой и спортом составляет 37,5% от общего числа населения областного центра.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Спорт
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