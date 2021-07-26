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Спад жары ожидается на севере Казахстана в ближайшие три дня

26 Июля 2021 14:21
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Спад жары ожидается на севере Казахстана в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 27-29 июля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«В начале недели антициклон из районов Москвы будет оказывать влияние на большую часть территории страны. В связи с чем прохладные воздушные массы принесут спад жары, преимущественно ожидается погода без осадков. Ночи станут более прохладными, а дневная температура будет вполне комфортной. Затем погоду на территории республики будет определять поле пониженного давления. Оно принесет: 28 июля на запад и восток, 28-29 июля на север, северо-запад и в южную половину Казахстана, и 29 июля в центр кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, а также прогнозируется град.

Понижение температуры воздуха на северо-западе и севере страны ночью достигнет 8-16, а днем 17-30 тепла. В центре и на востоке ночью до 8-18, днем до 22-30 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.


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#Казгидромет   #Погода  
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