Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Спад жары на большей части Казахстана прогнозирует Казгидромет

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
9 Августа 2023, 13:01
Спад жары на большей части Казахстана прогнозирует Казгидромет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После длительной жары жители большинства регионов Казахстана почувствуют прохладу арктического воздуха, при этом на юге, востоке страны сохранится влияние Южного циклона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В результате столкновение двух воздушных масс ожидается обострения фронтальных разделов. По территории страны, за исключением западных регионов пройдут дожди, временами сильные с грозами, градом, порывистым ветром до 15-25 м/с. При грозе вероятны шквалистые усиления ветра.

Лишь в западных регионах страны по-прежнему сохранится жаркая погода.


Казгидромет   Регионы Казахстана   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно