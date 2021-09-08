Спад жары и пожароопасности ожидается в Казахстане
Учитывая консультативный долгосрочный прогноз погоды на сентябрь месяц, в южной половине страны во второй и третьей декадах прогнозируется преимущественно сухая погода с количеством осадков меньше многолетних значений и с температурой воздуха выше климатической нормы на 1о. В связи с этим в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается высокий и чрезвычайно высокий класс пожароопасной обстановки.
На остальной территории республики с частым выходом Атлантических и Северных циклонов прогнозируется неустойчивый характер погоды с дождями, порывистым ветром, с температурным фоном и осадками около климатической нормы», - говорится в сообщении синоптиков.