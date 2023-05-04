SpaceX запустила ракету-носитель с 56 спутниками Starlink нового поколения

«Вывод 56 спутников Starlink подтвержден», - говорится в сообщении на странице компании в Twitter.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 03:31 по местному времени. Первая ступень Falcon 9 примерно через 8,5 минуты после старта опустилась на плавучую платформу, находящуюся в Атлантическом океане.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. По данным компании, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 Гбит/сек, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,8 тыстспутников Starlink.