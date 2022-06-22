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    SpaceX планирует запустить в Грузии спутниковый интернет Starlink

    22 Июня 2022, 20:32

    ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – Запуск Starlink необходим для горных регионов Грузии, где нет широкополосного доступа в интернет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Newsgeorgia.

    Как сообщили в Национальной комиссии по коммуникациям страны, компания SpaceX планирует запустить спутниковый интернет-сервис Starlink в Грузии.

    Представитель американской компании прибыл в Грузию, чтобы изучить интересующие их ниши на местном рынке.

    «Я думаю, что этот факт является очень важным событием для страны и сектора телекоммуникаций. После внедрения Starlink в Грузии будет доступен спутниковый интернет и это откроет окно возможностей для будущего развития инновационного рынка цифровых услуг», - сказала член Национальной комиссии по коммуникациям Екатерина Имедадзе после встречи с представителем SpaceX.

    В комиссии отмечают, что запуск Starlink особенно важен для горных регионов Грузии и отдаленных населенных пунктов, где нет широкополосного доступа в интернет.

    Ранее министр цифрового развития Багдат Мусин сообщил, что спутниковый интернет от компаний Starlink (SpaceX) и OneWeb может появиться в Казахстане в следующем году. По его словам, для проведения спутникового интернета в стране от таких операторов как SpaceX и OneWeb требуется внести изменения в Налоговый кодекс, так как ставка для такого вида услуг очень высокая.

    Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала американская компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 2 тыс. спутников.

    Ранее сообщалось о том, что Армения вывела на околоземную орбиту первый космический спутник. Снимки со спутника будут использованы для пограничного контроля, предотвращения чрезвычайных ситуаций, природопользования, градо- и дорожного строительства и в других сферах.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Интернет Связь, ТВ, IT Грузия Мировые новости Технологии
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