Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    SpaceX отправил на орбиту «Драгон» с четырьмя туристами

    16 Сентября 2021, 09:48

    МЕРРИТТ-АЙЛЕНД. КАЗИНФОРМ –Космический туризм вышел на новый виток: в капсуле «Драгон» (Dragon) компании SpaceX Илона Маска на орбиту отправились четверо «астронавтов-любителей», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

    «Драгон» вывела на орбиту ракета-носитель Falcon-9, детище компании SpaceX Илона Маска. Запуск состоялся в четверг, в 1:03 по Лондону из Космического центра имени Кеннеди во Флориде и транслировался на сайте SpaceX. Примерно через три минуты после запуска первая ступень ракеты-носителя отделилась и приземлилась на плавучей платформе Just Read the Instructions («Просто прочти инструкции») в Атлантическом океане. Еще через несколько минут «Драгон» отделился от второй ступени и вышел на орбиту высотой 575 км.

    После этого астронавты смогли увидеть Землю через прозрачный купол. Туристы проведут на орбите следующие три дня. По окончании миссии капсула должна приводниться в Атлантическом океане.

    Американское космическое агентство НАСА, которое ранее всегда выступало заказчиком полетов американских астронавтов на кораблях SpaceX, в этот раз к миссии отношения не имеет. Полет оплатил американский миллиардер Джаред Айзекман, который и возглавил экипаж из трех человек. Вместе с Айзекманом в трехдневное орбитальное путешествие отправились работница системы здравоохранения Хейли Арсено, популяризатор науки Сиан Проктор и информационный аналитик Крис Семброски.

    Они надеются вдохновить на космические полеты других - и заодно собрать средства на исследования раковых заболеваний у детей. Миссия получила название Inspiration4 (inspiration - англ. «вдохновение»).

    Космический аппарат достиг высоты в 575 км, то есть на 150 км выше орбиты МКС. Квартет астронавтов намерен провести в космосе ряд экспериментов и понаблюдать за Землей.

    Новая миссия буквально наступает на пятки британскому предпринимателю Ричарду Брэнсону, который совершил полет в космос на борту своего ракетоплана Virgin Galactic 11 июля, а также миллиардеру Джефу Безосу, слетавшему на своем корабле New Shepard через 9 дней после Брэнсона.

    Командир корабля, 38-летний Джаред Айзекман - преуспевающий бизнесмен, исполнительный директор компании по электронным платежам Shift4 Payments, которую он основал еще в подростковом возрасте; его состояние оценивается примерно в 2,5 млрд долларов.

    Миссия Inspiration4 - это полностью коммерческий орбитальный полет, который выполняют частные гражданские лица.

    За 60 лет, которые прошли со времени первого полета советского космонавта Юрия Гагарина, в космосе в общей сложности побывало около 600 человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Освоение космоса Туризм
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане