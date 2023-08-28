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    SpaceX Crew-7 успешно пристыковался к МКС

    28 Августа 2023, 09:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Космический корабль SpaceX Crew-7 с четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался в воскресенье к Международной космической станции. В рамках осуществляемой компанией SpaceX по заказу НАСА миссии на орбиту отправился экипаж четырёх стран и трёх континентов, передает euronews.

    Космический корабль SpaceX Crew-7 с четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался в воскресенье к Международной космической станции. Стыковка стала завершением 30-часового путешествия, стартовавшего в субботу утром с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

    В рамках миссии Crew-7, осуществляемой компанией SpaceX по заказу НАСА, на орбиту отправился экипаж четырёх стран и трёх континентов: командир Ясмин Могбели, американский летчик-испытатель Корпуса морской пехоты США и астронавт НАСА, пилот Андреас Могенсен из Европейского космического агентства, специалисты Константин Борисов из Роскосмоса и Сатоси Фурукава из Японского агентства аэрокосмических исследований.

    Это первый международный экипаж, в состав которого входят представители четырех различных космических агентств, совершающих полёт в одной капсуле Dragon.

    Данная миссия SpaceX стала для НАСА седьмой по ротации коммерческих экипажей. Сотрудничество позволяет НАСА максимально эффективно использовать космическую станцию, на которой астронавты тестируют технологии, занимаются наукой и развивают навыки, необходимые для управления в будущем коммерческими станциями. Среди прочего, проводимые на борту МКС исследования закладывают основу для будущих длительных полетов на Луну в рамках миссий NASA Artemis.

    Как сказал за несколько минут до старта генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер, «космос действительно глобален, и международное сотрудничество является ключевым фактором».

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Космос
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