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    Сожалею, что стал соучастником преступлений – амнистированный о событиях Кантара

    28 Декабря 2022, 16:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева Парламент принял закон, смягчающий наказание участникам январских событий, не совершившим тяжкие преступления.

    Кадр из видео

    Редакции МИА «Казинформ» рассказал свою историю житель Алматы, который с глубоким сожалением вспоминает о своём участии в Кантаре. Собеседник согласился на публикацию на условиях анонимности.

    Первоначально решением Ауэзовского районного суда города Алматы казахстанцу было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года. Позже в соответствии с законом «Об амнистии» было сокращено три четверти от основного наказания. На сегодняшний день срок условно непогашенного наказания составляет 1 месяц 7 дней.

    Кадр из видео

    «Магазины были закрыты. Успевал таксовать, подвозил людей до нужного места. Тогда ко мне подсели два пассажира. О плохом даже думать не мог. Их разговор начался с того, что «заплатят побольше». И мне нужны были деньги. Позже я узнал, что это место было оружейным магазином. Открыл багажник, потом все сели в машину и поехали дальше. Они вышли на перекрестке. Когда по телевизору начали передавать новости, я осознал, что совершил преступление. Теперь перед законом отвечаю за содеянное», - говорит собеседник.

    Кадр из видео

    В соответствии с законом «Об амнистии» были освобождены от отбывания наказания лица, попавшие под влияние провокаторов и совершившие преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года. Документ стал актом гуманизма государства и общества к тем, кто совершил преступления, не представляющие серьезной угрозы безопасности государства.

    Напомним, решение Главы государства об амнистии участников январский событий затрагивает права около 1,5 тысяч казахстанцев. К настоящему времени 94 человека освобождены от уголовной ответственности. Амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственного захвата власти.

    От редакции

    Команда МИА «Казинформ» напоминает, что своей историей могут поделиться и другие амнистированные участники событий Кантара. Истории будут опубликованы на условиях анонимности.

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    Все истории Кантара должны быть рассказаны и услышаны.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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