Создавая более «зеленую» историю Азиатско-Тихоокеанского региона - Армида Салсия Алишахбана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана поделилась с МИА «Казинформ» собственным видением перспектив развития Азиатско-Тихоокеанском региона по достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР).

Рост экономического процветания и сокращение масштабов нищеты не могут рассказать нам всего о прогрессе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Признаки, которые мы наблюдаем в природе, красноречиво говорят о том, что эта история далека от завершения. В этом году на нас обрушилась глобальная пандемия COVID-19, которая оказала разрушительное воздействие на наше здоровье и экономику. Тем не менее, опираясь на свои достижения, регион должен продолжать движение к устойчивому успеху.

Мы видим вселяющие надежду события по мере вступления в решающее Десятилетие действий по достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Регион уверенно движется к достижению целей по искоренению нищеты по уровню доходов. Доля людей, страдающих от недоедания, сократилась с 17% в 2000 году до 11% - в 2017 году. С 2000 года доля населения, пользующегося базовыми санитарно-гигиеническими услугами, увеличилась с 48 почти до 75%.

Вместе с тем, если не ускорить неравномерные темпы прогресса в каждом субрегионе, то к 2030 году мы не сможем достичь целевых показателей ни по одному из 17 ЦУР. Следующие главы нашего прогресса должны быть не только написаны быстрее, но и обеспечить более высокое качество жизни и более здоровую окружающую среду.

Что особенно поразительно, отсутствие прогресса в достижении целей в области окружающей среды наблюдается во всех субрегионах. Данные Доклада о прогрессе ЦУР в Азии и Тихом океане за 2020 год, опубликованного Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана, показывают, что мы не осуществляем устойчивого управления богатыми ценными природными ресурсами в нашем регионе и не принимаем адекватных мер для борьбы с изменением климата. Близорукие методы потребления привели к загрязнению морской среды и нанесению необратимого ущерба экосистемам. Загрязненный воздух закрыл наше небо тучами, ведь на долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходится половина мирового объема выбросов парниковых газов. Природные бедствия происходят все чаще и интенсивнее, и от них больше всего страдают наиболее уязвимые группы населения.

Земля продолжает предупреждать нас о том, что нельзя добиваться прогресса человечества за счет деградации окружающей среды. Одновременно с прогрессом мы обязаны отстаивать меры, направленные на защиту планеты. В срочном порядке улучшить управление отходами, повысить устойчивость к стихийным бедствиям и адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения климата.

Помимо соображений экологического характера, прогресс в области роста ВВП региона также ставит перед нами задачу по расширению нормотворческого мышления в области борьбы с бедностью. Несмотря на то, что регион добивается хороших результатов в достижении целевых показателей ЦУР, связанных с экономическим ростом, однобоких оценок уже недостаточно. Накопленные данные свидетельствуют о том, что регион, по всей вероятности, не достигнет всех поддающихся измерению целевых показателей ЦУР, связанных с другими формами нищеты, голодом, гендерным равенством и уменьшением неравенства. Это означает, что наши устремления должны быть более масштабными и основываться на комплексных реалиях многоаспектной нищеты.

К счастью, страны Азиатско-Тихоокеанского региона взяли на себя твердые обязательства по продвижению к финишной черте 2030 года. Благодаря существенным подготовительным работам был задан импульс для дальнейшего прогресса в этом направлении. В результате прилагаемых усилий были заложены политические основы для более благоприятных перспектив в таких областях, как доступ к «чистой» энергии и образованию. Прогресс в направлении достижения ЦУР пока носит нелинейный характер, но уже намечается основа для ускорения темпов в ближайшие годы.

Активизируя усилия, регион может сбалансировать свою быстрорастущую экономику с процветанием людей и планеты. С 2000 года общая мощность региона по производству электроэнергии из возобновляемых источников увеличилась почти в пять раз – быстрее, чем в любом другом регионе мира. Многие страны внедрили чистые и экологически безопасные технологии для снижения интенсивности выбросов углекислого газа предприятиями обрабатывающей промышленности.

Последние тенденции также вселяют надежду на ускорение прогресса в достижении ряда целей в грядущем десятилетии. Повышение производительности труда, доступ к качественному образованию и приток ресурсов в целях развития – все это является примерами того, что Азиатско-Тихоокеанский регион заложил прочную основу для ускорения достижения многих целевых показателей.

Несмотря на то, что мы наносили ущерб планете на протяжении всей нашей истории, я считаю, что у нас все же есть возможность обратить негативные тенденции вспять и бороться за сохранение окружающей среды, как она все это время обеспечивала нас. Если регион удвоит свои согласованные усилия, то будущее в целевых областях, где прогресс идет медленными темпами, может оказаться более светлым.

Масштабность необходимых усилий означает, что мы не сможем сделать все это в одиночку. Неравномерность результатов, достигнутых в различных субрегионах, свидетельствует о том, что сейчас сотрудничество важно как никогда. Мы должны сплотить регион, чтобы сообща продвигаться к реализации устойчивого видения развития, которое будет обеспечивать защиту природных ресурсов, в частности океана, и противостоять изменению климата. Использование данных и обеспечение их наличия поможет разработать комплексные меры политики, имеющие основополагающее значение для обращения негативных тенденций вспять. А активизация партнерских связей на всех уровнях и между всеми заинтересованными сторонами позволит нам воплотить их в жизнь.

Только предприняв решительные действия, регион способен уверенно выйти на финишную прямую к 2030 году. Давайте не забывать о будущем в условиях беспрецедентной глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и растущей экономической неопределенности. Решимость и богатые ресурсы региона могут помочь нам преодолеть проблему COVID-19, и не только ее. Вместе мы сможем написать историю Азии и Тихого океана, которая будет благоприятной для каждого аспекта природы и общества.



