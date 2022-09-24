Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Создавать уют в родном Актобе - главная задача каждого жителя: считают горожане

    24 Сентября 2022, 17:52

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Организации и предприятия всех форм собственности, школьники, студенты и преподаватели вышли на общегородской субботник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

    Акция в рамках двухмесячника по саночистке города продолжается. Актюбинцы активно принимают участие в уборке и улучшении облика городских территорий.

    Субботним утром студенты политехнического, гуманитарного, железнодорожного и колледжа сервиса дружно принялись за уборку улицы Сатпаева. Ребята собирали сухую траву, опавшую листву, мусор.

    По словам руководителя молодежного ресурсного цента Актобе Нурсултана Кожабекова, это не единственная работа ребят в рамках осеннего субботника.

    «Ежегодно после закрытия купального сезона студенты выезжают на уборку пляжных зон в рамках проекта «Чистые берега», - отметил Нурсултан Кожабеков.

    По признанию самих студентов внести огромный вклад в чистоту родного края – долг каждого жителя. Порядок начинается с порога собственного дома. От поведения и культуры каждого человека зависит, в каком доме нам жить.

    Бодрящая музыка звучала в сквере Абая. Управление по развитию языков области активно включились в работу по уборке участка.

    «Субботник - это маленький праздник. Работа на свежем воздухе, тем более на благо родного города показывает сплоченность команды нашего управления. Не случайно по распределению акимата города мы создаем чистоту в этом знаковом месте. В словах великого Абая всегда звучали нравственные правила поведения человека, его роли в социуме», - сказал начальник управления развития языков области Медет Ыскаков,

    Работники департамента экологии старательно вычищали улицу от Есет батыра до улицы Тургенева. Женщины собирали граблями сорную траву, мужчины трамбовали мусор в мешки.

    «Создавать уют в родном Актобе - главная задача каждого жителя», - считает Куляш Дюсембаева.

    Погода теплом и безветрием благоволила всем, кто утреннему сну предпочел полезный труд. Школьники вместе с родителями, педагоги, воспитатели дошкольных учреждений, медицинские работники, сотрудники ЦОНа с энтузиазмом откликнулись на призыв субботнего двухмесячника.

    Жители двора по улице Есет батыра личным примером показали надлежащий уход за собственной территорией. Пенсионеры, молодое поколение, дети — все включились в работу за чистый двор.

    Аптекарь Роза лично подметала территорию перед фасадом своего здания.

    «Мои субботники начинаются каждый день с уборки участка. Как медицинскому работнику о чистоте говорить не приходится», - делится женщина.

    ФОТО Хайредена РАУШАНОВА

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Актюбинская область Экология Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
    Сотрудника полиции осудили в Актюбинской области за сбыт психотропных веществ
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая