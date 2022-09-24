Создавать уют в родном Актобе - главная задача каждого жителя: считают горожане

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Организации и предприятия всех форм собственности, школьники, студенты и преподаватели вышли на общегородской субботник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Акция в рамках двухмесячника по саночистке города продолжается. Актюбинцы активно принимают участие в уборке и улучшении облика городских территорий.

Субботним утром студенты политехнического, гуманитарного, железнодорожного и колледжа сервиса дружно принялись за уборку улицы Сатпаева. Ребята собирали сухую траву, опавшую листву, мусор.

По словам руководителя молодежного ресурсного цента Актобе Нурсултана Кожабекова, это не единственная работа ребят в рамках осеннего субботника.

«Ежегодно после закрытия купального сезона студенты выезжают на уборку пляжных зон в рамках проекта «Чистые берега», - отметил Нурсултан Кожабеков.

По признанию самих студентов внести огромный вклад в чистоту родного края – долг каждого жителя. Порядок начинается с порога собственного дома. От поведения и культуры каждого человека зависит, в каком доме нам жить.

Бодрящая музыка звучала в сквере Абая. Управление по развитию языков области активно включились в работу по уборке участка.

«Субботник - это маленький праздник. Работа на свежем воздухе, тем более на благо родного города показывает сплоченность команды нашего управления. Не случайно по распределению акимата города мы создаем чистоту в этом знаковом месте. В словах великого Абая всегда звучали нравственные правила поведения человека, его роли в социуме», - сказал начальник управления развития языков области Медет Ыскаков,

Работники департамента экологии старательно вычищали улицу от Есет батыра до улицы Тургенева. Женщины собирали граблями сорную траву, мужчины трамбовали мусор в мешки.

«Создавать уют в родном Актобе - главная задача каждого жителя», - считает Куляш Дюсембаева.

Погода теплом и безветрием благоволила всем, кто утреннему сну предпочел полезный труд. Школьники вместе с родителями, педагоги, воспитатели дошкольных учреждений, медицинские работники, сотрудники ЦОНа с энтузиазмом откликнулись на призыв субботнего двухмесячника.

Жители двора по улице Есет батыра личным примером показали надлежащий уход за собственной территорией. Пенсионеры, молодое поколение, дети — все включились в работу за чистый двор.

Аптекарь Роза лично подметала территорию перед фасадом своего здания.

«Мои субботники начинаются каждый день с уборки участка. Как медицинскому работнику о чистоте говорить не приходится», - делится женщина.

ФОТО Хайредена РАУШАНОВА



