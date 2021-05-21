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    Создавать национальные торговые онлайн-площадки предложил Касым-Жомарт Токаев

    21 Мая 2021, 16:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании ВЕЭС с предложениями по развитию онлайн-торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мартовский инцидент в Суэцком канале наглядно показал хрупкость торговых путей и их влияние на мировую торговлю. Данная история подтвердила важность сухопутных маршрутов. Евразийским странам предстоит полностью реализовать свой транзитный потенциал. Вновь предлагаю форсировать работу по модернизации трансграничных участков транспортных артерий. В частности, завершить реконструкцию автомагистрали «Западная Европа – Западный Китай» на всей территории ЕАЭС», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС.

    По словам Главы государства, основной тенденцией сегодняшнего дня является бурное развитие онлайн-торговли, которая стирая границы между странами, постепенно вытесняет традиционные магазины.

    «Считаю, что и нам следует создавать условия для развития национальных и союзных торговых площадок. Важно повысить доверие населения к онлайн-торговле. Это требует решения вопросов безопасности товаров, защиты прав потребителей, а также обеспечения полноты уплаты налогов и таможенных пошлин. Поэтому в рамках работы комиссии по развитию электронной торговли, полагаю целесообразным предусмотреть все эти моменты», - заключил Президент.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Экономика Цифровой Казахстан
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