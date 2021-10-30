Создателям казахстанской вакцины против COVID-19 вручили ключи от квартир

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новоселами стали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, расположенного в Кордайском районе в поселке Гвардейский, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, здесь сдали в эксплуатацию три жилых дома на 180 квартир для сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.
В торжественной церемонии вручения ключей принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область отметил, что это действительно большое достижение. Это очень нужное производство для нашей страны. Благодаря вашему кропотливому труду казахстанская вакцина получила признание в мире. Вы доказали, что в нашей стране сфера использования биотехнологий весьма развита, у нас работают высококвалифицированные специалисты. На запуск такого завода в других странах уходит три - четыре года, а мы смогли запустить производство за девять месяцев», - отметил аким области.
«Аким области приезжал с рабочим визитом в наш поселок более тридцати раз за два года, лично инспектировал ход строительства, был в курсе всех событий. В результате все работы были выполнены качественно и своевременно. Для сотрудников института создаются все необходимые условия: построены жилые дома, детские игровые площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс. Спустя столько лет решился вопрос с жильем для сотрудников. От имени коллектива института выражаем благодарность руководству страны и области», - сказала руководитель НИИ проблем биологической безопасности.
В начале октября в поселке Гвардейском Глава государства ознакомился с ходом строительства жилья для сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев доложил о завершении строительства трех жилых домов на 180 квартир для отечественных и зарубежных научных специалистов.
QazVac разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана и широко используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев.