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    Создать воздушный коридор между Алматы и Афганистаном надеются в ООН

    20 Августа 2021, 15:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специальный представитель и глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс рассказала, как сотрудники миссии планируют осуществлять перелеты в эту страну из Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы сможем составить контракт для того, чтобы осуществлять прямой рейс из Алматы в Афганистан, но сейчас это невозможно. Но мы надеемся, что мы сможем создать такой коридор в ближайшие месяцы для того, чтобы наши международные сотрудники могли летать в Афганистан и могли также меняться. И это позволит нам продолжать нашу работу в Афганистане. И таким образом будет сменяться и персонал, который находится здесь и там», - сказала Дебора Лайонс на брифинге в СЦК.

    Все это, по ее словам, определится в ближайшее время.

    «Многие из нас уже в результате коронавирусной инфекции привыкли к удаленной работе, и у нас очень эффективно налажена коммуникация с Кабулом, и после данной встречи имеется ряд звонков у меня с Кабулом для решения ряда вопросов. Но для того, чтобы обеспечить этот сменяемый поток людей, конечно же, важно иметь рейсы, и это является одним из ключевых приоритетов, над которыми мы работаем сегодня. Также мы обсуждаем эти вопросы и в Дохе», – заключила спикер.

    Ранее сообщалось о том, что Миссию ООН по содействию Афганистану передислоцировали в Алматы. Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин объяснил, почему Миссию ООН по содействию Афганистану передислоцировали именно в Алматы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ООН Алматы Афганистан
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