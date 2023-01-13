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    Создать в Казахстане Региональный центр ООН по ЦУР предложил Касым-Жомарт Токаев

    13 Января 2023, 20:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Создать в Казахстане Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана предложил Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на виртуальном саммите «Голос глобального Юга», передает МИА «Казинформ».

    Обращаясь к участникам форума, Глава государства обозначил ряд приоритетных задач. В частности, он призвал все страны сконцентрировать усилия на достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

    Как было отмечено в выступлении, реализация ЦУР требует совместных усилий не только на уровне отдельных государств, но и на региональном и глобальном уровнях.

    «Поэтому мы считаем важным создать в Казахстане Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Такой центр позволит обеспечить наиболее эффективную координацию проектной деятельности ООН в регионе», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
    ООН Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана
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