Создать совместную палату для решения проблем казахстанских и афганских бизнесменов предложили на форуме в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Афганская компания перестала покупать казахстанское подсолнечное масло из-за дороговизны и сменила поставщика. Об этом заявил главный директор компании «Башир Навид Комплекс» из Афганистана Нуриддин Закер Ахмади, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы очень рады участвовать в этой выставке. Надеемся, что Правительство Казахстана нас поддержит. Мы импортируем зерно, пшеницу, муку из Казахстана в Афганистан в больших объемах. Ждем предложений. Раньше импортировали подсолнечное масло. Сейчас, к сожалению, цены на подсолнечное масло подорожали. Поэтому мы сейчас покупаем у России, Украины, там дешевле, чем в Казахстане. На каждый бокс на доллар дороже здесь», - отметил в ходе форума член делегации из Афганистана Нуриддин Закер Ахмади, добавив, что открыт для новых предложений казахстанских партнеров.

Спикер также предложил создать совместную палату для решения проблем местных и афганских бизнесменов.

Напомним, на казахстанско-афганском деловом форуме в Астане подписаны экспортные контракты на общую сумму 190,8 млн долларов.