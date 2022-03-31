Создать сельскохозяйственный банк предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для усиления финансовой поддержки аграриев сенатор Мурат Бахтиярулы предложил создать в Казахстане сельскохозяйственный банк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению депутата, это окажет существенную поддержку отрасли, которая сейчас особенно необходима.

Было отмечено, что этот вопрос, в числе остальных, поднимали фермеры перед сенаторами, во время недавней рабочей поездки депутатов в Кызылординскую область. Дехкане также отмечали, что основной аграрной культурой региона является рис. Область обеспечивает до 80% спроса этой культуры на внутреннем рынке. Однако работать с каждым годом становится все сложнее. Состояние орошаемых земель в районе критическое, водопроводные и канализационные системы орошаемых земель не очищаются вовремя из-за отсутствия должного финансирования, что приводит к засорению и чрезмерному засолению.

«В развитых странах на 1 кубометр воды производится 4-6 кг сельхозпродукции, а у нас всего 0,4-0,8 кг, то есть в 6 раз меньше. В развитых странах на производство 1 кг продукта расходуется 160-400 литров воды, у нас – 1200-2500 литров воды. Поэтому гидромелиоративное состояние орошаемых земель в стране неудовлетворительное. Это должно вызывать озабоченность у Правительства», - сказал Мурат Бахтиярулы, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании палаты.

Еще одна проблема , по его словам, это дороговизна минеральных удобрений. В этом году цены на них выросли в 2,5-3 раза по сравнению с прошлым годом. Немалую роль в этом процессе играют посредники, из-за которых стоимость продукции значительно повышается.

Депутат обратил внимание и на необходимость открытия в стране сельскохозяйственного банка.

«Наши сельхозпроизводители не могут конкурировать с сельхозтоваропроизводителями России, Беларуси. Дело в том, что в этих странах действуют агробанки, которые берут под залог земли и имущество крестьян и дают дешевые кредиты на длительный срок. Отделения этих банков расположены во всех районах. Хотим обратить ваше внимание на то, что вопрос об открытии такого специализированного сельскохозяйственного банка в нашей стране, уже несколько раз поднимался в Парламенте, но до сих пор не решен и ждет своего положительного решения», - подчеркнул сенатор.