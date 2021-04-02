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Создать при прокуратуре колл-центр для обращений по нарушениям во время рейдов поручил Глава государства

2 Апреля 2021, 09:58
Создать при прокуратуре колл-центр для обращений по нарушениям во время рейдов поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать при прокуратуре колл-центр, куда могут поступать жалобы на нарушения во время рейдов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«Ограничения и проверки бизнеса в условиях пандемии должны носить прозрачный характер. Наказывать следует системных, злостных нарушителей режима. При прокуратуре должен функционировать колл-центр, куда могут поступать жалобы на нарушения во время рейдов.

Правительство во взаимодействии с Парламентом должно проработать следующие временные меры: 1. Введение отсрочки на уплату отдельных налогов и платежей для субъектов МСБ в пострадавших отраслях. 2. Приостановление принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности», - поручил Президент.

Напомним, 1 апреля 2021 года Глава государства провел совещание об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране.

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