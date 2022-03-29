Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Создать предприятия с госучастием на рынке ж/д перевозок предлагает АЗРК

    29 Марта 2022, 14:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об отсутствии конкуренции на отечественном рынке железнодорожных грузовых перевозок заявил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На рынке железнодорожных грузовых перевозок основной рыночной долей (свыше 95%) обладает ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», дочерняя компания КТЖ. С 2004 года услуги по перевозке грузов переданы в конкурентную среду. Однако до настоящего времени на данном рынке конкуренция не развита», - сказал Марат Омаров на брифинге в СЦК.

    Было отмечено, что на осуществление перевозки грузов требуется лицензия, при этом её наличие не обеспечивает доступ к железнодорожной инфраструктуре. В пилотном режиме на определенных маршрутах функционируют два частных перевозчика (ТОО «ТТТ Сервис» и ТОО «DarRail»), доля которых составляет менее 5%.

    «С учетом нового экономического курса, предложенного Главой государства, предлагается принять действенные меры по демонополизации товарных рынков и монопольных групп, а также сокращению числа компаний с госучастием, на товарных рынках, в которых присутствует конкуренция. В этой связи, предлагается реализовать предприятия с госучастием на конкурентных рынках железнодорожных грузовых перевозок», - подчеркнул Марат Омаров

    Спикер уточнил, что это касается и контейнерных перевозок грузов, транспортно-экспедиторского обслуживания, оперирования, перегрузки, складирования и т.д.

    «К примеру, Кедентранссервис, КТZ Express, Казтемиртранс и т.д., являются дочерними компаниями КТЖ. При этом, КТЖ-Грузовые перевозки предоставляет льготы своим компаниям на конкурентном рынке, что приводит к ограничению конкуренции», - добавил Марат Омаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    КТЖ Транспорт Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из-за ремонта пути на сети КТЖ задерживаются некоторые поезда
    КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
    Ряд нарушений в области защиты конкуренции выявили в деятельности КТЖ
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей