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    Создать общественную палату при Мажилисе предлагают общественники

    18 Марта 2022, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общественный деятель Жанна Кайкенова озвучила предложение по созданию отдельного комитета по работе с гражданским сектором при Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня актуальность проблемы заключается в недостаточном взаимодействии с гражданскими активистами, отсутствии профессиональной и слаженной работы экспертов в госсекторе и гражданском обществе тоже, а также в отсутствии возможности вовлечения в деятельность госорганов и парламента представителей гражданского сектора.

    Возможно, сегодня имеет смысл возможность формирования пулов гражданских лидеров в регионах из числа аналитиков, экспертов, изобретателей, новаторов, общественных контролеров во всех регионах страны», - сказала Жанна Кайкенова на обсуждении Послания Президента на площадке Гражданского альянса.

    По ее словам, во многих сферах сегодня есть общественные лидеры и возможность их объединить, создать пулы в регионах – это задача Гражданского альянса.

    «В регионах страны много активных граждан, но пока не сформированы рациональные лидерские группы и региональные экспертные сообщества, способные проводить беспристрастный анализ на местах, моделировать и предлагать взаимовыгодные варианты функционального взаимодействия субъектов общества и государства, что и показали январские события.

    Нами было направлено предложение в Администрацию Президента о создании в Парламенте Комитета по работе с гражданскими инициативами для привлечения более активного участия экспертного сообщества в законотворческой деятельности», - отметила общественница.

    При этом, она подчеркнула, что Евросоюз поддерживает такие методы работы с населением и даже выделяет бюджет – более 450 млн долларов.

    «Наше предложение – создание Общественной палаты при Мажилисе. Тем более сегодня Президентом озвучена инициатива, когда Мажилис будет принимать законы, а Сенат утверждать. На мой взгляд, это может повлиять на качество законов», - заключила Ж. Кайкенова.

    Ранее вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадыров заверил, что в важные государственные вопросы будет вовлекаться максимальное число людей из гражданского сектора.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Общество
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