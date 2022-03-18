Создать общественную палату при Мажилисе предлагают общественники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общественный деятель Жанна Кайкенова озвучила предложение по созданию отдельного комитета по работе с гражданским сектором при Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня актуальность проблемы заключается в недостаточном взаимодействии с гражданскими активистами, отсутствии профессиональной и слаженной работы экспертов в госсекторе и гражданском обществе тоже, а также в отсутствии возможности вовлечения в деятельность госорганов и парламента представителей гражданского сектора.

Возможно, сегодня имеет смысл возможность формирования пулов гражданских лидеров в регионах из числа аналитиков, экспертов, изобретателей, новаторов, общественных контролеров во всех регионах страны», - сказала Жанна Кайкенова на обсуждении Послания Президента на площадке Гражданского альянса.

По ее словам, во многих сферах сегодня есть общественные лидеры и возможность их объединить, создать пулы в регионах – это задача Гражданского альянса.

«В регионах страны много активных граждан, но пока не сформированы рациональные лидерские группы и региональные экспертные сообщества, способные проводить беспристрастный анализ на местах, моделировать и предлагать взаимовыгодные варианты функционального взаимодействия субъектов общества и государства, что и показали январские события.

Нами было направлено предложение в Администрацию Президента о создании в Парламенте Комитета по работе с гражданскими инициативами для привлечения более активного участия экспертного сообщества в законотворческой деятельности», - отметила общественница.

При этом, она подчеркнула, что Евросоюз поддерживает такие методы работы с населением и даже выделяет бюджет – более 450 млн долларов.

«Наше предложение – создание Общественной палаты при Мажилисе. Тем более сегодня Президентом озвучена инициатива, когда Мажилис будет принимать законы, а Сенат утверждать. На мой взгляд, это может повлиять на качество законов», - заключила Ж. Кайкенова.

Ранее вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадыров заверил, что в важные государственные вопросы будет вовлекаться максимальное число людей из гражданского сектора.