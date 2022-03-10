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      Северо-Казахстанская область

    Создать новые рабочие места и подключить дома к теплоснабжению пообещал сельчанам аграрий СКО

    10 Марта 2022, 13:50

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал об очередной поездке на встречу аграриев с сельчанами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона посетил село Ясная Поляна в Тайыншинском районе. Здесь итогом встречи стало утверждение плана и подписание меморандума по развитию Яснополянского сельского округа на 2022-й год.

    «На встрече руководители ТОО «Тайынша астык» и «Вишневское» взяли конкретные обязательства по улучшению жизни сельчан. Это создание 10 новых рабочих мест, повышение зарплаты работникам, подключение домов к сети теплоснабжения и реконструкция парка. Будет открыт цех по формуляции удобрений. Кроме того, у аграриев есть возможности снабжать сельские магазины собственной продукцией по цене ниже рыночных. Данный пункт также будет включен в меморандум», - написал на своей странице в социальной сети К.Аксакалов.

    Аким области добавил, что Яснополянский сельский округ ежегодно получает господдержку. Здесь провели асфальтирование внутрипоселковых дорог, установили уличное освещение и детские площадки. Идет строительство новой школы в селе Вишневке. Начнется реализация двухгодичного проекта по ремонту 53 км дорог до села Ясная Поляна.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Занятость Регионы Казахстана
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