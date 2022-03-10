Создать новые рабочие места и подключить дома к теплоснабжению пообещал сельчанам аграрий СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал об очередной поездке на встречу аграриев с сельчанами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона посетил село Ясная Поляна в Тайыншинском районе. Здесь итогом встречи стало утверждение плана и подписание меморандума по развитию Яснополянского сельского округа на 2022-й год.

«На встрече руководители ТОО «Тайынша астык» и «Вишневское» взяли конкретные обязательства по улучшению жизни сельчан. Это создание 10 новых рабочих мест, повышение зарплаты работникам, подключение домов к сети теплоснабжения и реконструкция парка. Будет открыт цех по формуляции удобрений. Кроме того, у аграриев есть возможности снабжать сельские магазины собственной продукцией по цене ниже рыночных. Данный пункт также будет включен в меморандум», - написал на своей странице в социальной сети К.Аксакалов.

Аким области добавил, что Яснополянский сельский округ ежегодно получает господдержку. Здесь провели асфальтирование внутрипоселковых дорог, установили уличное освещение и детские площадки. Идет строительство новой школы в селе Вишневке. Начнется реализация двухгодичного проекта по ремонту 53 км дорог до села Ясная Поляна.