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    Создать микрофинансовые организации для льготного кредитования самозанятых и безработных планируют в РК

    26 Января 2021, 11:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют создать микрофинансовые организации с участием Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» для льготного кредитования самозанятых и безработных, прошедших программу «Бастау». Об этом на расширенном заседании, проходящем в режиме видеоконференцсвязи, сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предполагается создание микрофинансовых организаций с участием Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» для льготного кредитования самозанятых и безработных, прошедших программу «Бастау». Мониторинг состояния и оценка эффективности будут проводиться на Интерактивной экономической карте», - сказал Премьер-Министр.

    Он также отметил, что стратегической задачей является обеспечение доли малого и среднего бизнеса к ВВП на уровне 30% в 2021 году с увеличением до 35% в 2025 году.

    «В целях масштабной реализации транспортного потенциала в рамках Государственной программы «Нұрлы жол» будет завершено строительство 116 тысяч км дорог. За исключением «узких мест» и повышения пропускной способности железнодорожных постов по направлению Казахстан –Туркменистан, Казахстан – КНР будет начата работа по модернизации строительно-дорожных путей на участках Достык - Мойынты и в ряде других участков», - добавил Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.

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    Президент Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК Бизнес Инфраструктурные проекты Экономика Туркменистан Китай Нұрлы жол Общество Дороги 2020-Итоги года
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