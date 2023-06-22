Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Создать лаборатории для испытаний шлемов и бронежилетов призывает сенатор Жанна Асанова

    22 Июня 2023, 13:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Жанна Асанова заявила об отсутствии специализированных мест для испытания бронежилетов и шлемов для военных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане нет аккредитованной лаборатории для проведения огнестрельных испытаний и органов по сертификации соответствия производимых изделий требованиям госстандартов. Из-за отсутствия лабораторий национальный стандарт, устанавливающий требования по изготовлению средств индивидуальной защиты для военнослужащих, не используется. Госорганам при госзакупках приходится использовать аналогичный российский стандарт», - сказала Жанна Асанова в своем депутатском запросе на заседании Сената.

    Вопросы оснащения силовиков средствами защиты – вопрос сохранения жизни и здоровья военнослужащих. Сенатор предложила ряд шагов для улучшения ситуации.

    «Нужно рассмотреть вопрос создания аккредитованной лаборатории и органов сертификации по подтверждению соответствия государственным стандартам производимых средств индивидуальной защиты, в том числе бронежилетов, противопульных шлемов и комплектов защитных щитков. Также нужно проанализировать возможность проведения закупочных процедур средств индивидуальной защиты среди отечественных производителей Казахстана», - заключила сенатор.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев подвел итоги первой сессии Сената VIII созыва
    Сенат одобрил закон об использовании земель Семипалатинской зоны ядерной безопасности
    4,6 трлн тенге выделено на повышенные соцвыплаты в 2023 году
    Избраны судьи Верховного суда РК
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT