Создать кормовой запас на 1,5 года могут в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Туркестанской области не будет дефицита кормов. Этот вопрос обсуждали на совещании под председательством акима области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Т. Оспанова, в этом году в связи с дождливыми погодными условиями есть возможность обеспечить кормовой запас на 1,5 года вперед.

На сегодняшний день собрано 4,1 млн тонны кормов для скота, или 100% необходимого объема. Это 289,9 тыс. тонн соломы, 109 тонн сенажа, 1,8 млн тонн натуральной травы. Также собрано 1,8 млн тонн люцерны и 6,5 тыс. тонн силоса. Кроме того, в соответствии с поручением акима области, акиматам районов и городов представлен план формирования кормового запаса в размере 1 млн тонн. До зимы будет собрано 5,1 млн тонн кормов.

Кормовые травы в этом году продаются по выгодным ценам. Прессы натуральной травы реализуются по цене 350-400 тенге, люцерны - по 600-700 тенге (в прошлом году - от 1200 до 1500 тенге).

Объем необходимых кормов для скота в области составляет 784,9 тыс. тонн. Из них 82% (644,8 тыс. тонн) обеспечивается за счет культур, произведенных в области: кукуруза – 287,1 тыс. тонн, хлопок-сырец – 106,8 тыс. тонн, сафлор – 41,8 тыс. тонн, ячмень и пшеница - 29,3 тыс. тонн. Кроме того, через АО «Продовольственная контрактная корпорация» (в течение 8 месяцев) агроформированиям по удешевленной цене реализуется 9,3 тыс. тонн отрубей из 34,4 тыс. тонн пшеницы, выделенной области. На сегодня 334 агроформированиям отпущено 540 тонн отрубей.



