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    Создать командование сил специальных операций поручил Президент

    11 Января 2022, 12:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следует кардинально повысить боеспособность армии. В кратчайший срок создать командование сил специальных операций. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал в ходе заседания Мажилиса Парламента РК , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Четвертое – кардинально повысить боеспособность армии. В кратчайший срок создать командование сил специальных операций. Пятое – пересмотреть принципы организации и управления пограничной службы. Провести ревизию реформ, которые сместили акцент с войсковой охраны государственной границы на оперативные методы работы», - сказал Глава государства в ходе заседания Мажилиса Парламента РК.

    Ранее Президент отмечал , что Вооруженные силы, правоохранительные структуры, органы Национальной безопасности, внешней разведки должны слаженно работать во имя одной цели – максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя, суверенитета под угрозой любого характера и масштаба.

    Напомним , что заседание Мажилиса Парламента началось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Силовые структуры ЧП-2022 Алматинская трагедия
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