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    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане

    19 Июня 2023, 13:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по аграрным вопросам Серик Егизбаев в ходе Правительственного часа в Мажилисе предложил создать самостоятельный центральный государственный орган, занимающийся водными вопросами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам депутата, Комитет по аграрным вопросам проанализировал управление водными ресурсами.

    «По нашей оценке, управление водными ресурсами неэффективно. Мы считаем, что Министерство экологии запустило всю отрасль», - сказал Серик Егизбаев.

    Председатель Комитета по аграрным вопросам отметил, что этот вопрос очень волнует аграриев.

    «Когда выезжаем в регионы, фермеры часто поднимают такие вопросы, как нехватка воды, регулирование водных отношений и износ объектов водного хозяйства. Рекомендуем Правительству пересмотреть вопрос о создании независимого центрального государственного органа, занимающегося водными вопросами», - добавил он.

    Ранее Серик Егизбаев отметил, что ситуация с сахаром остается критичной. По его словам, комплексный план Правительства по развитию сахарной отрасли требует 495 миллиардов тенге.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Минсельхоз Сельское хозяйство Вода
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