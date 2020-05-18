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    Создать фонд восстановления экономики от коронакризиса в €500 млрд предложили Германия и Франция

    18 Мая 2020, 23:38

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Германия и Франция предложили создать фонд в размере 500 млрд евро для поддержки восстановления экономик стран Европейского союза, наиболее пострадавших от коронавирусного кризиса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник представили совместное заявление, в котором отражены основные принципы будущего фонда.

    Этот фонд в размере 500 млрд евро «обеспечит бюджетные расходы наиболее пострадавших секторов и регионов на основе бюджетных программ ЕС и в соответствии с европейскими приоритетами».

    Согласно документу, создание фонда «будет способствовать повышению устойчивости, конвергенции и конкурентоспособности европейских экономик, а также увеличению инвестиций».

    «Финансирование фонда восстановления будет сосредоточено на решении проблем, связанных с пандемией и ее последствиями», - уточняется в совместном заявлении.

    Лидеры Германии и Франции предлагают разрешить Европейской комиссии занять 500 млрд евро на финансовых рынках, чтобы регулятор распределил их между государствами ЕС.

    Новый механизм будет иметь четко определенные объемы и сроки погашения долга. Для того чтобы этот план получил практические очертания, все страны блока должны его поддержать.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Экономика Евросоюз
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