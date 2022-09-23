Создать Фонд поддержки строительства предлагают предприниматели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Создать Фонд поддержки строительства предложил директор Палаты предпринимателей города Астаны Бейсен Жолболдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, на сегодня ощущается отсутствие доступных программ ипотечного кредитования.

«Большинство построенных объектов реализуется за счет ипотечного кредитования. Здесь, к сожалению, одна за другой «недорогие» программы ушли с рынка в связи с освоением выделенных лимитов, на подходе и программа «7-20-25». Это лимитированная версия, где не все могут подавать документы через данную программу. Других альтернативных программ кредитования просто нет. Есть, конечно, Банк Отбасы, но не у каждого имеется 50% первоначалки и дополнительного залога», - сказал Бейсен Жолболдиев в ходе встречи бизнес-сообщества города с депутатами Сената.

По данным столичной палаты препринимателей объемы продаж по городу по сравнению с январем-августом 2021 года сократились на 6,2%

В связи с этим спикер попросил поддержать депутатов предложение по созданию Фонда поддержки строительства. Фонд будет призван кредитовать застройщиков, резидентов РК на строительство жилых объектов с последующей передачей для реализации жилых объектов единому оператору.

Также было предложено разработать региональные программы по поддержке строительной индустрии. Это позводило бы о беспечить доступность льготных ипотечных программ для стимулирования спроса на рынке жилья и придать новый импульс в строительном секторе, сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места.



