Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Создать единый центральноазиатский телеканал предлагает Кыргызстан

    21 Июля 2022, 16:42

    ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ – На берегу Иссык-Куля в городе Чолпон-Ата состоялась IV Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В саммите приняли участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

    Глава Кыргызской Республики Садыр Жапаров в своем выступлении предложил создать общий центральноазиатский телеканал и подготовить серию телепроектов, информирующих о потенциале региона, дружбе и единстве народов, проживающих на этой территории, цикл образовательных телерадиопередач по истории и самобытности наших народов.

    «Центральная Азия – это молодой, с точки зрения демографии, регион. Молодые люди, проживающие в наших странах, станут локомотивом будущего процветания нашего региона. Нам необходимо проведение мероприятий по поддержке молодых талантов во всех областях: экономике, культуре, инновациях. Мы считаем важным инвестировать в нашу молодежь, в их образование, подготовку высококлассных специалистов, в том числе и в новых «цифровых» направлениях, в области креативной индустрии», - отметил Садыр Жапаров.

    Как сообщалось ранее, итогом встречи стало подписание ряда важных документов.

    Очередная V Консультативная встреча пройдет в столице Таджикистана Душанбе летом 2023 года.

    Первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Нур-Султане (2018), вторая — в Ташкенте (2019), третья – в Туркменистане (2021).

    Фото: cbs4indy.com

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана СМИ Связь, ТВ, IT Кыргызстан Молодежь Политика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
    Президент подписал закон о пресечении использования ложных товарных знаков в странах СНГ
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Президент принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам