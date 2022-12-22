Создать единую организацию по анализу качества земельных ресурсов намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане прорабатываются новые подходы по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель. Об этом говорится в постановлении Правительства, опубликованном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках вносимых изменений и дополнений в Правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях, актуализированы лимиты предельной стоимости сельскохозяйственной техники. В настоящее время проект направляется на согласование в заинтересованные госорганы», - отмечается в документе.

В постановлении сообщается, что в соответствии с приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 сентября 2022 года 280 в Правила оказания платных видов услуг республиканским государственным учреждением при проведении мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель, утвержденных приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19 февраля 2020 года 60, были внесены изменения, в части расходования денег от реализации платных услуг РГУ при проведении мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель.

Обновление материально-технической базы РНМЦАС (Республиканского научно-методического центра агрохимической службы) осуществляется в рамках действующих натуральных норм агрохимического обслуживания и в пределах предусмотренных в бюджете средств.

«В настоящее время прорабатываются новые подходы по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель путем объединения подведомственных организаций МСХ, осуществляющих обследования почв (почвенные, геоботанические, агрохимические, мониторинг орошаемых земель и др.) с созданием Государственного института проведения работ по обследованию земель (ГИПРОЗем). Создание единой организации по анализу качественного состояния земельных ресурсов позволит консолидировать всю информацию и создать банк данных о состоянии всех земель (включая агрохимическое состояние почв). Будет разработана дорожная карта по передаче функций с материально-технической базой в ГИПРОЗем», - поясняется в документе.



