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    Создать буферный резерв сахара предлагает ученый Института пищевой промышленности РК

    9 Февраля 2023, 15:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Научный сотрудник Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности Нурлан Даутканов предложил способы решения проблемы с сахаром. По его словам, в стране нужно создать буферный резерв сахара, который можно использовать как рычаг в биржевых играх, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сценарий для Казахстана: экономический, технологический, нормативный. Что касается экономического сценария по сахару, самое простое – создать буферный резерв сахара в межсезонье, как россияне делают. Пользуясь тем, что сахар может долго храниться, они его могут использовать как рычаг в биржевых играх. То есть, когда выгодно сахар продавать дорого, они продают, а когда не выгодно, то они просто сокращают объемы поставок», - пояснил ученый.

    Еще один экономический вариант решения проблемы – установление закупочной цены с привязкой к качественным параметрам.

    «Это ключевой показатель, который обеспечивает выход сахара. Но для этого необходимы публичные лаборатории с арбитражными функциями, которые бы субсидировались на анализы от свеклопроизводителей, сахарных заводов и непосредственных участников сахарного рынка. Также можно визуализировать в открытом доступе всю отраслевую деятельность на принципах прослеживаемости. Если бы все было в визуализированном виде, все бы понимали свою роль во всей цепочке», - добавил Нурлан Даутканов.

    Ранее глава Ассоциации сахарной пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева затронула ряд проблем, касающихся сахарной отрасли. Она отметила сокращение посевных площадей сахарной свеклы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Промышленность Сельское хозяйство Сахар
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