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    Создать Банк развития стран Тюркского совета предложил Шавкат Мирзиёев

    31 Марта 2021, 19:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Настало время для создания Банка развития стран Тюркского совета. Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В новую эпоху развития мы должны быть готовы к любым вызовам, совместно используя свой потенциал. Кроме того, главной целью в течение всего времени было укрепление наших экономических отношений. Однако оно должно основываться на конкретных документах», - сказал Шавкат Мирзиёев в ходе саммита.

    Президент Узбекистана предложил создать Банк развития Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

    «Пришло время Тюркскому совету создать свой инвестиционный фонд и создать Банк развития. Мы готовы начать конкретные работы в этом направлении», - отметил Ш. Мирзиёев.

    «Кроме того, возрастает важность развития транспортно-транзитного потенциала. Для этого есть все возможности и потенциал нашего региона. То есть через Центральную Азию мы должны выйти на мировые рынки. А через Азербайджан и Турцию мы могли бы выйти в европейские страны. Это в свою очередь требует инфраструктурных проектов», - сказал Президент Узбекистана.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Центральная Азия Экономика Узбекистан ССТГ Тюркский мир
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