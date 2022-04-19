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    Создать Академический медцентр при Назарбаев университете планируют в РК

    19 Апреля 2022, 19:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления корпоративного фонда «University Medical Center». Глава государства был проинформирован о результатах работы и достижениях корпоративного фонда, а также о перспективах развития этого инновационного медицинского центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В частности, Юрий Пя рассказал Президенту о планах по созданию Академического медицинского центра при медицинской школе Назарбаев университета. По его словам, появление центра позволит повысить уровень клинического образования и привести его в соответствие с международными стандартами. Центр будет ориентирован на применение передовых знаний и опыта, подготовку медицинских кадров новой формации, развитие системы пациенториентированной медицинской помощи на основе синергии научно-исследовательской, образовательной и клинической деятельности.

    Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность повышения качества здравоохранения, обеспечения доступности медицинских услуг и в целом высказал положительное отношение к планам, направленным на модернизацию отечественной медицины.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Вузы Акорда Здравоохранение
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