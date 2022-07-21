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    Создать 28 тыс. рабочих мест планируют до конца года в Нур-Султане

    21 Июля 2022, 13:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До конца года в Нур-Султане планируется создать 28 тыс. рабочих мест, в том числе 17 тыс. постоянных, 11 тыс. временных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 1 июля текущего года Центром занятости охвачены более 5,5 тыс. человек. На постоянные рабочие места трудоустроены 2800 человек, на общественные работы направлено 2 тыс. человек, на молодежную практику – 270 человек, на социальные рабочие места – 128 человек, трудоустройство по проектам «Первое рабочее место» - 39, «Контракт поколения» - 1 человек, по проекту «Серебряный возраст» - 10 человек. Краткосрочными курсами по запросу работодателя охвачено 129 человек. На портале SkillsEnbek онлайн-обучение прошли 232 человека», - сказал заместитель руководителя столичного управления занятости и социальной защиты Ерлан Джусупов на онлайн-брифинге.

    5 человек получили гранты на реализацию своих новых бизнес-идей. Также организованы 7 социальных рабочих мест для лиц с инвалидностью.

    «До конца года планируется создание 28 тыс. рабочих мест, в том числе 17 тыс. постоянных, 11 тыс. временных. По состоянию на 1 июля, создано около 12,5 тыс. рабочих мест. На портале Enbek.kz зарегистрировано более 7 тыс. вакансий от 1 тыс. работодателей», - добавил Ерлан Джусупов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Занятость Общество Трудоустройство
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