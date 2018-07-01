Созданы новые территориальные избиркомы - ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 июля 2018 года под председательством Берика Имашева состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казифнорм» со ссылкой на сайт ЦИК РК.

В соответствии с п. 3 ст. 10 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и Указами Президента Республики Казахстан «Об изменении границ города Астаны», «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области», «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Южно-Казахстанской области» Центральная избирательной комиссией Республики Казахстан принято Постановление об образовании в Алматинской области Кегенской районной территориальной избирательной комиссии, Туркестанской области - Жетысайской и Келесской районной территориальной избирательной комиссии, а также в Астане - территориальной избирательной комиссии района Байқоңыр.

Также были приняты соответствующие Постановления по вопросам внесения изменений и дополнений в Правила определения количества избираемых депутатов маслихатов в административно-территориальных единицах в соответствии с численностью населения, внесения изменений и дополнений в образцы печатей территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий и признания утратившими силу некоторых постановлений ЦИК РК.

В ходе заседания также выступили председатели Туркестанской областной избирательной комиссии А. Омиралиев и Алматинской областной избирательной комиссии Т. Даутов.