Создано управление госдоходов Нуринского района города Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Создано управление государственных доходов Нуринского района города Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» от 27.04.2023 года №333 создано управление государственных доходов по Нуринскому району департамента государственных доходов по г. Астане с присвоением кода органа государственных доходов 6208.

Органами юстиции проводится работа по присвоению БИН управлению госдоходов по Нуринскому району города Астаны.

В этой связи, до утверждения БИН УГД по району уплату налогов и платежей в бюджет необходимо производить в УГД по прежнему месту нахождения/жительства.

После присвоения БИН сальдо лицевых счетов, а также поступления по социальным платежам будут разнесены на лицевые счета УГД по Нуринскому району города Астаны.



