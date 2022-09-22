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    Создано 11 696 производственных советов по безопасности и охране труда в РК

    22 Сентября 2022, 19:10

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте прошло второе заседание Совета профсоюзов стран Центральной Азии (СПСЦА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов РК.

    «В течение 2021 года в целях совершенствования контроля за безопасными условиями труда Федерацией профсоюзов РК были внесены в Правительство и Министерство труда предложения по повышению статуса и полномочий технических инспекторов по охране труда, увеличению численности государственных инспекторов труда и передаче их полномочий от местных исполнительных органов в Министерство труда и социальной защиты, организации совместного проведения проверок по формату «государственный инспектор труда - технический инспектор по охране труда» и по закреплению порядка расследования случаев профессиональных заболеваний и отравлений населения. Наши предложения по усилению общественного контроля и повышению статуса технических инспекторов по охране труда нашли отражение в Плане действий по обеспечению безопасного труда в Республике Казахстан до 2025 года, утвержденного постановлением Правительства РК и в Концепции безопасного труда до 2030 года», - сообщил руководитель аппарата ФПРК Нурлыбек Жумаш.

    По его информации на сегодняшний день в Казахстане создано 11 696 производственных советов по безопасности и охране труда, из них 9 223 инициированы профсоюзами, общественный контроль за состоянием охраны труда в республике осуществляют 17 994 технических инспекторов по охране труда.

    Только за минувший год технические инспектора по охране труда провели 61 515 проверок, в рамках которых было выявлено 115 481 нарушений требований законодательства об охране труда, из них 112 941 устранено, а также инспектора приняли участие в проведении аттестации 27 528 рабочих мест по условиям труда.

    Заведующий отделом Европы и Центральной Азии Международной организации труда Сергеюс Гловацкас сообщил о приоритетах Бюро Международной организации труда (МОТ) в поддержке центрально-азиатских профсоюзов. Он отметил готовность оказывать всемерную поддержку в продвижении и развитии инициатив национальных профцентров и Совета профсоюзов стран Центральной Азии в целом.

    Координатор программ Международной конфедерации профсоюзов в новых независимых государствах Анна Сальникова подчеркнула, что укрепление роли профсоюзов региона в системе социального партнерства позволит смягчить негативные последствия влияния экономического кризиса, вызванного геополитическими процессами в мире.

    Участники заседания обсудили вопросы безопасности и охраны труда работников центрально-азиатского региона и поделились своим опытом в развитии института общественного контроля со стороны профсоюзов.

    В ходе второго заседания членов Совета профсоюзов стран Центральной Азии была подписана декларация о развитии и модернизации профсоюзного образования и усилении регионального сотрудничества профсоюзов стран Центральной Азии. Согласно документу, Институт повышения квалификации Федерации профсоюзов Узбекистана был определен в качестве базового учебного центра для развития профсоюзного образования в странах Центральной Азии. Здесь на постоянной основе представители профсоюзов стран СПСЦА получат возможность приобретать новые знания и обмениваться лучшими практиками профсоюзной деятельности.


    Безопасность Общество
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