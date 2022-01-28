Созданные при «Nur Otan» общественные советы должны стать открытой площадкой - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что созданные при «Nur Otan» общественные советы должны стать открытой и действенной площадкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Созданные при партии общественные советы должны стать открытой и действенной площадкой, где разрабатываются рекомендации по самым острым темам. Они должны трансформироваться в реально действующий механизм решения актуальных проблем», - сказал во время съезда Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, активное сотрудничество с другими партиями и общественными объединениями должно стать естественной частью деятельности партии.

«Роль мессии здесь неуместна – нужно правильно воспринимать конструктивную критику и делать полезные выводы», - считает Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

Президент также заявил, о необходимости обновления партии «Nur Otan».