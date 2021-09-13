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    Созданную по заказу Мирзо Улугбека уникальную рукопись презентовали в Ташкенте

    13 Сентября 2021, 18:43

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте в рамках V Международного конгресса «Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса» презентовано факсимильное издание древнего манускрипта, изготовленного специально по заказу великого правителя и ученого Мирзо Улугбека, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Астрономический труд «Книга неподвижных звезд» - это уникальный манускрипт, который содержит неоспоримые доказательства того, что он был создан по заказу выдающегося математика, астронома и просветителя Мирзо Улугбека. Подлинность и историческая ценность рукописи не вызывает сомнений – она содержит в себе миниатюру с изображением Мирзо Улугбека в виде созвездия Цефея, круговые надписи золотыми чернилами и другие знаки принадлежности библиотеке «ученого на троне».

    Факсимиле этой древней рукописи сделано австрийским издательским домом Mueller&Shindler совместно со Всемирным обществом по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

    Автором труда является знаменитый астроном и астролог Χ века Абд ар-Рахман ибн Умар ас-Суфи. В средневековой астрономии «Книга неподвижных звезд» стала поистине эпохальной работой, и, безусловно, оказала подспорье ученому Улугбеку, который работал над созданием собственных астрономических таблиц. Манускрипт принадлежал лично Мирзо Улугбеку, и содержит пометки, сделанные его рукой. Сам оригинал рукописи находится в Национальной библиотеке Франции.

    «С Национальной библиотекой Франции мы сотрудничаем не первый год, и факсимиле «Книги неподвижных звезд» - это уже второе издание, ставшее результатом нашего партнерства. Ценность факсимильных изданий состоит в том, что они практически на сто процентов создают представление о том, как выглядел оригинал рукописи», - отметил председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Культура Узбекистан
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