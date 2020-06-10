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    Созданное учеными Узбекистана лекарство способно снижать воздействие нового коронавируса

    10 Июня 2020, 09:28

    ТАШКЕНТ. УзА - КАЗИНФОРМ - Ученые Узбекистана создали противогриппозный препарат «Рутан», который обладает свойством снижения на 78,3% воздействия вируса гриппа типа SARS CoV-2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

    9 июня Министерство инновационного развития на безвозмездной основе передало Министерству здравоохранения Республики Узбекистан 20 тысяч упаковок лекарственного средства «Рутан», разработанного в Китайско-узбекском медицинском технопарке.

    В результате исследований, проведенных китайскими учеными, было выявлено, что созданный учеными Института биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан противогриппозный препарат «Рутан» обладает свойством снижения на 78,3% воздействия вируса гриппа типа SARS CoV-2. На основании этого производство данного препарата в качестве готового лекарственного средства осуществлено в Китайско-узбекском медицинском технопарке, соответствующем требованиям GMP.

    Сегодня в технопарке действует фармацевтический завод, производящий 8 видов лекарственных препаратов.

    11 тысяч упаковок «Рутана» было направлено в Иран в качестве гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом.

    Автор:

    Наука Здравоохранение Узбекистан
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