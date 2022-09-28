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    Создание соснового питомника в Павлодарской области окончилось неудачей

    28 Сентября 2022, 21:57

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сосновый питомник в Актогайском районе, между селами Абжан и Жоламан, в Павлодарской области создали в мае 2021 года. Однако 70% саженцев не прижились, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    На 22 га высадили 100 тыс. саженцев сосны. Их привезли из Шалдайского питомника.

    «Только 30-35% саженцев прижились. Остальные погибли», – сообщил аким Актогайского района Павлодарской области Каршыга Арынов на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций.

    По его словам, основная причина неудачи – вода. Глава района признал: вовремя не доработали вопрос орошения, для этого нужно было отдельно закладывать средства в бюджете. В итоге саженцы поливали только при помощи водовозов.

    В район прибыли две организации, которые специализируются на работе питомников. Специалисты изучают местность. Если организации согласятся заняться высадкой сосен в актогайском питомнике, к работам приступят в 2023 году.

    К. Арынов напомнил, что питомник создавали, чтобы в дальнейшем использовать подросшие сосны при озеленении региона. Их будут высаживать на территориях школ, детских садов и госучреждений.

    Фото Константина Шелкова

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Павлодарская область Экология
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