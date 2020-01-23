Создание ракетного комплекса «Байтерек» на Байконуре – в Сенате приняли закон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате Парламента РК приняли Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект предусматривает актуализацию основных условий реализации проекта. Первоначально проект планировалось реализовать на основе российской ракеты-носителя «Ангара». Однако в связи с тем, что ракета-носитель не была готова вовремя, сторонами было рассмотрено множество различных вариантов реализации проекта», - сказал, презентуя законопроект, министр цифрового развития и аэрокосмической деятельности Аскар Жумагалиев.

В итоге, по его словам, стороны решили реализовать проект на базе ракеты-носителя «Союз 5».

«В целом Российская Федерация отвечает за создание ракеты, а мы отвечаем за наземную инфраструктуру. В данном проекте российская сторона обеспечивает создание ракеты-носителя «Союз-5», контрольно-проверочной аппаратуры на техническом и стартовом комплексах, а также модернизацию технического комплекса разгонного блока, космического аппарата и космической головной части. Эти работы оцениваются в $916 млн. В целях модернизации в 2018 году казахстанской стороне были переданы 243 объекта «Зенит-М», расположенные на площадках 42, 43 и 45 космодрома «Байконур», - отметил министр.

Он также добавил, что казахстанская сторона проводит реконструкцию и модернизацию объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М».

«Будут проведены работы по модернизации стартового и технического комплексов, капитальный ремонт и реконструкция существующих, а также строительство новых объектов наземной космической инфраструктуры. Эти работы оцениваются в $233 млн», - заключил А. Жумагалиев.

В итоге законопроект был принят сенаторами единогласно.