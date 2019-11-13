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    Создание общего финансового рынка не подразумевает общей валюты в рамках ЕАЭС – Ерболат Досаев

    13 Ноября 2019, 11:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создание общего финансового рынка не подразумевает появления общей валюты в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Нацбанка, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса заявил, что никакая сторона не сможет изменить условия договора по созданию ЕАЭС.

    «Нет, почему оно (соглашение - корр.) может измениться? В договоре прямо было прописано – идея была по созданию экономического союза, но не предполагалось создание валютного союза», - пояснил Ерболат Досаев.

    Руководитель финрегулятора добавил, что этот вопрос постоянно муссируется и подается в разных форматах.

    «Создание единого валютного союза и единой валюты не предусмотрено. Национальный банк, как регулятор, сегодня и в будущем совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка оставляет абсолютно полные полномочия на проведение денежно-кредитной политики, обеспечение финансовой стабильности и необходимого пакета антикризисных мер. Поэтому весь финансовый суверенитет сохраняется за каждым участником Евразийского экономического союза», - резюмировал Ерболат Досаев.

    Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил законопроект, который подразумевает создание общего финансового рынка.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика ЕАЭС
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