Создание общего финансового рынка не подразумевает общей валюты в рамках ЕАЭС – Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создание общего финансового рынка не подразумевает появления общей валюты в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Нацбанка, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса заявил, что никакая сторона не сможет изменить условия договора по созданию ЕАЭС.

«Нет, почему оно (соглашение - корр.) может измениться? В договоре прямо было прописано – идея была по созданию экономического союза, но не предполагалось создание валютного союза», - пояснил Ерболат Досаев.

Руководитель финрегулятора добавил, что этот вопрос постоянно муссируется и подается в разных форматах.

«Создание единого валютного союза и единой валюты не предусмотрено. Национальный банк, как регулятор, сегодня и в будущем совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка оставляет абсолютно полные полномочия на проведение денежно-кредитной политики, обеспечение финансовой стабильности и необходимого пакета антикризисных мер. Поэтому весь финансовый суверенитет сохраняется за каждым участником Евразийского экономического союза», - резюмировал Ерболат Досаев.

Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил законопроект, который подразумевает создание общего финансового рынка.