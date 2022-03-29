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    Создание новых областей: как распределят бюджет и штатную численность

    29 Марта 2022, 12:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров ответил на вопрос касательно бюджета создаваемых областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все будет зависеть от того, какие будут границы областей, какая будет численность госслужащих новых областей, какие будут районы», - сказал Алибек Куантыров журналистам после заседания Правительства.

    По словам министра, бюджет уже имеющихся областей сократится, потому что их бюджет и штатная численность будут перераспределены.

    «Соответственно, если там, условно, грубо говоря 30 или 40% служащих уйдут в новую область, например, в Улытаускую, соответственно, так же 30 либо 40% бюджета примерно должно уйти туда. То есть, будет перераспределение. Конечно, желательно уложиться в имеющийся бюджет, но опять же, скорее всего, это потребует дополнительных финансовых бюджетных средств», - сказал глава ведомства.

    Как прокомментировал Алибек Куантыров, в создаваемых областях будет новый бюджет. Вместе с тем, министр ответил, увеличится ли количество госслужащих.

    «Однозначно не будет в разы увеличиваться. Пока это будет в рамках штатной численности имеющихся госслужащих. Например, 30-40%, как я уже сказал. Но, если будет не хватать, вопрос будет дополнительно рассматриваться. Потому что есть не только сотрудники акиматов, есть еще центральные госорганы, которые имеют территориальные подразделения. Например, Комитет госдоходов Министерства финансов, Комитет по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики. Таких комитетов много, они имеют территориальные подразделения. Их тоже надо распределить. Потому что опять же новым областям и районам нужны будут свои органы казначейства, госдоходов и так далее. То есть этот вопрос очень комплексный», - пояснил Алибек Куантыров.

    Напомним, по поручению Главы государства будут созданы Абайская, Улытауская и Жетысуская области.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Алматинская область Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Акимат Экономика Миннацэкономики
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