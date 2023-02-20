Создание комплекса по производству полиэтилена: вклад в ВВП составит 1,2%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления национальной компании «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев дал большое интервью газете «Казахстанская правда». В ходе беседы он рассказал о реализуемых проектах в отрасли нефтегазохимии. По словам главы крупнейшего национального оператора нефтегазовой отрасли, прорабатывается вопрос о создании комплекса по производству полиэтилена. Только на этапе строительства проект создаст около восьми тысяч новых рабочих мест, а после запуска завода его вклад в ВВП составит 1,2%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным драйвером спроса на черное золото станет нефтегазохимия. Ее конечными продуктами являются различные материалы для фармацевтической промышленности, производства пластиков, резинотехнических изделий, химических волокон и многого другого. Маржинальность, а значит, и инвестиционная привлекательность нефтегазохимии очень высока. Поэтому для энергетических компаний типа «КазМунайГаза» это весьма перспективное направление, можно сказать, новое «окно возможностей» для нас», - сказал в беседе с журналистом «Казахстанской правды» Магзум Мирзагалиев.

Глава крупнейшего национального оператора нефтегазовой отрасли также ответил, какие шаги принимает компания для развития этого направления.

«Прежде всего, это запуск в ноябре минувшего года с участием Президента крупнейшего в регионе газохимического комплекса по выпуску полипропилена в Атырауской области. В нынешнем году мы ставим задачу по выходу комплекса на проектную мощность, что позволит не только полностью закрыть потребности внутреннего рынка в полипропилене, но и успешно выйти на рынки стран СНГ, Китая, Европы, Турции. Более того, раз полимер производится, то бизнес должен активно использовать его для выпуска конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, ту самую упаковку, которую завтра мы все увидим на витринах наших магазинов и аптек», - считает Магзум Мирзагалиев.

Поэтому в конце прошлого года совместно с НПП «Атамекен» был проведен первый отечественный форум QazPolymer. На этой площадке были установлены контакты между производителем полипропилена и представителями малого и среднего бизнеса со всех регионов республики.

«Уже сейчас благодаря проведенной работе серьезные объемы полипропилена идут на внутренний рынок. Важно подчеркнуть, что это выгодно для предпринимателей, ведь помимо получения качественного сырья, они экономят на логистике. Мы также начали изучение перспектив еще одного суперпроекта – комплекса по производству полиэтилена, полимера, который повсеместно используется – от пищевой промышленности до производства труб и емкостей самых разных объемов. Уже подготовлено технико-экономическое обоснование проекта, ожидается разработка проектно-сметной документации», - отметил глава «КазМунайГаза».

По прогнозам компании, только на этапе строительства проект создаст около восьми тысяч новых рабочих мест. После запуска завода его вклад в ВВП страны составит 1,2%.

Как отметил Магзум Мирзагалиев, данному направлению Главой государства уделяется пристальное внимание, потому как оно согласуется с курсом страны на диверсификацию экономики и отход от сырьевой направленности экспорта.

Фото: kazpravda.kz



